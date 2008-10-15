Бала: цель досрочных выборов - убрать Тимошенко с поста премьера

Лишение Юлии ТИМОШЕНКО должности премьер-министра является основной целью проведения досрочных выборов.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

Он отметил, что это связано, в первую очередь, с тем, что одновременно с досрочными парламентскими выборами, фактически, началась президентская гонка.

Еще одной целью инициаторов этих парламентских выборов является сохранение значительных властных полномочий у Президента Украины. При этом В.БАЛА добавил, что многие эти полномочия были получены незаконно, напомнив о процессе принятия изменений в закон о Кабинете министров.

Кроме этого, эксперт АМС убежден, что организаторы всех околовыборных событий, судебной волокиты и тому подобное тем самым хотят во что бы то ни стало дискредитировать парламент. В таком случае, по их мнению, легитимность института Президента возрастет, и в конечном счете он может остаться единственным полномочным государственным органом.

В.БАЛА отметил, что на сегодняшний день ни один эксперт не осмелится прогнозировать результаты досрочных парламентских выборов. Он также добавил, что та политическая сила, которую не устроит ее результат на выборах, обязательно прибегнет к обжалованию.