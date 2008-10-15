Богатырева: у Ющенко достаточно средств воздействия на Тимошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет достаточно инструментов, чтобы повлиять на правительство с целью обеспечить выполнение решения СНБО о финансировании досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Владиславом СТАСЯКОМ.

Секретарь СНБО отметила, что Президент определится, какой из этих инструментов применить, о чем общественность узнает в ближайшее время.

Вместе с тем, Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что правительство еще имеет возможность принять решение относительно финансирования досрочных выборов, не обостряя ситуацию.

По ее словам, такие возможности есть при условии понимания правительством необходимости проведения выборов.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА еще раз напомнила, что указ Президента о прекращении полномочий парламента 6-го созыва соответствует Конституции и является действующим, а также то, что законодательство Украины предусматривает определенную ответственность за невыполнение решений Президента.

Секретарь СНБО отметила, что, учитывая это, «не стоит играться с этими вещами».

Как сообщал УНИАН, 13 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение обязать правительство выделить средства на проведение внеочередных парламентских выборов из резервного фонда государственного бюджета.

14 октября на заседании Кабинета Министров не удалось принять решение о финансировании досрочных выборов из резервного фонда правительства.