В ПР намекают, что Тимошенко может судиться сколько хочет – все равно зря

На ход избирательного процесса, согласно закону, не повлияет факт судебного обжалования президентского Указа о проведении выборов и вступившие в силу процессуальные определения. По крайней мере, в этом убежден регионал Сергей Кивалов.

В комментарии УНИАН представитель ПР указал две причины, по которым бютовцы могут оспаривать в судах указ Виктора Ющенко о назначении досрочных выборов без какой-либо возможности остановить сам процесс. «Во-первых, как справедливо утверждают специалисты, такого искового требования – (при)остановить избирательный процесс – в судах никто не заявлял, - заметил Кивалов. - Во-вторых, пунктом 15 Постановления №2 Пленума Высшего административного суда разъяснено требование процессуального закона: обеспечивая иск, суд или судья не вправе прямо или косвенно останавливать избирательный процесс. Единственное исключение, которое допускает закон – запрет на публикацию результатов уже состоявшихся выборов – если такие результаты обжалованы».

К этому регионал добавил, что все избирательные споры в столице, а также судебные дела по жалобам со всей страны на решения, действия и бездействие Центризбиркома, в отсутствие Окружного административного суда столицы (Указ о ликвидации которого был официально опубликован) будет рассматривать и решать Печерский районный суд города Киева. А обеспечение порядка и защиты судопроизводства и прав избирателей от нарушений и незаконного вмешательства поручено органам милиции и СБУ.