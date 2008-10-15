Тимошенко считает, что не напрасно съездила в Брюссель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ее участие в саммите Европейской народной партии, на котором, в частности, обсуждался вопрос о противодействии негативным последствиям мирового финансового кризиса, было очень полезным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшнем саммите многие страны высказали свое мнение и свои предложения по борьбе с последствиями финансового кризиса.

«Наша делегация, которая присутствовала на саммите, записала очень много реальных практических предложений, которые необходимо будет использовать и в Украине», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА, в рамках саммита Ю.ТИМОШЕНКО провела встречу с премьер-министрами Франции, Италии и Польши, в ходе которых обсуждался вопрос борьбы с последствиями мирового финансового кризиса и политическая ситуация в Украине.