Тимошенко попросит Ющенко не подписывать еще один указ о выборах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО снова призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО возобновить демократическую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ после того, как на сегодняшнем саммите партия заявила свою позицию о недопустимости проведения досрочных выборов в Украине и необходимости возобновления демократической коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена просить Президента не издавать новый указ о роспуске ВР и назначении выборов, которые Президент, по ее мнению, может подписать в связи с тем, что первый указ практически не может быть выполненным из-за отсутствия условий для проведения выборов.

«Я намерена обратиться к Президенту (по возвращению в Киев), в том числе учитывая позицию ЕНП, и предложить ему все-таки ради Украины, ради стратегии европейской интеграции вернуть свою политическую команду в демократическую коалицию», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, выразив уверенность, что взаимопонимание будет найдено.