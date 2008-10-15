Партия регионов собирает деньги для сомалийских пиратов

Партия регионов учредила фонд по сбору средств для выкупа украинских моряков - членов экипажа судна «Фаина», захваченного пиратами неподалеку от Сомали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Передать такие средства в фонд уже заявили о своем желании народные депутаты от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, Эдуард ПРУТНИК, Евгений ГЕЛЛЕР, Владимир ЗУБИК.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатомета, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

14 октября спикер Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что работа по освобождению заложников проводится активно, непрерывно, но она не всегда является заметной и не всегда целесообразно ее публичное разглашение.