Партия регионов собирает деньги для сомалийских пиратов
Четыре нардепа уже раскошелились
Партия регионов учредила фонд по сбору средств для выкупа украинских моряков - членов экипажа судна «Фаина», захваченного пиратами неподалеку от Сомали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
Передать такие средства в фонд уже заявили о своем желании народные депутаты от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, Эдуард ПРУТНИК, Евгений ГЕЛЛЕР, Владимир ЗУБИК.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатомета, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.
Судно находится под надзором нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия на берег.
Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.
14 октября спикер Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что работа по освобождению заложников проводится активно, непрерывно, но она не всегда является заметной и не всегда целесообразно ее публичное разглашение.