Избранные в оккупированном Крыму депутаты РФ получат в Литве статус нежелательных лиц - Линкявичюс

Об этом он сказал в интервью DELFI.

По его словам, непризнание выборов в Крыму не означает непризнание выборов в российский парламент в целом, однако статус избранных в Крыму депутатов в Литве будет нежелательным.

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«Это не означает прямой оценки выборов в целом, это означает то, о чем мы все время говорим, что все происходящее в Крыму мы считаем незаконным. То, что происходило, мы не считаем выборами, более того, не признаем результатов. И тех избранных, как утверждают, в Крыму в члены Думы мы не будем считать депутатами Думы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Их статус будет точно нежелательным в нашей стране и, надеюсь, что во всем ЕС», - заявил литовский министр.

Издание отмечает, что депутатами Госдумы от аннексированного Крыма стали шесть человек от партии «Единая Россия». По партийным спискам в Думу попали подконтрольные Кремлю т. н. вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Т. н. глава Крыма Сергей Аксенов, возглавлявший список «Единой России» на аннексированном полуострове, от депутатского мандата отказался.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.



