Украина признала нелегитимной Госдуму РФ 7-го созыва и все ее решения

За соответствующее постановление проголосовало 264 народных депутатов.

В частности, за постановление проголосовали 106 депутатов из фракции "Блока Петра Порошенко", 74 депутата из "Народного фронта", 23 - из "Самопомочи", 18 - из Радикальной партии, 15 - из "Батькивщины", 4 - из группы "Воля народа", 1 - из группы "Видродження", а также 23 внефракционных.

За документ не проголосовал ни один депутат от "Оппозиционного блока".

Украинский парламент признал, что учитывая незаконное проведение выборов Госдумы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, проведение выборов в Госдуму седьмого созыва является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины №68/262 от 27 марта 2014 года и других международно-правовых актов.

Рада решила не признавать легитимность выборов в Государственную Думу седьмого созыва, их результаты и юридические последствия, и соответственно, состав, полномочия, акты и решения Госдумы.

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Украина также обращается к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму России седьмого созыва, их результаты, правовые последствия и, соответственно, состав, полномочия, акты и решения этого органа.

Документом также поручено председателю ВР Андрею Парубию безотлагательно направить текст заявления в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Напомним, 18 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. При этом впервые они прошли и в оккупированном Россией Крыму, который та считает своей составной частью.

Из 450 депутатов 225 избирались по пропорциональной системе, при этом Крым также учтен при подсчете результатов и распределении мандатов. В свою очередь остальные 225 парламентариев избирались в одномандатных округах, 4 из которых находятся на оккупированной территории - 3 охватывают так называемую "Республику Крым", еще 1 - "город федерального значения Севастополь". Таким образом, большинство - 229 - депутатов Госдумы РФ избраны нелегитимно, в результате чего всю Госдуму и ее решения следует считать нелегитимными.

Согласно заявленным результатам этих выборов, по пропорциональной системе "Единая Россия" якобы получила 54,18% голосов, КПРФ - 13,35%, ЛДПР - 13,16%, "Справедливая Россия" - 6,21%. Остальные 10 партий не преодолели 5%-ый барьер.

С учетом мандатов, полученных в мажоритарных округах, ЕР будет иметь 343, или 76,2% мест в Госдуме, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, СР - 23, представители других партий - 2, беспартийный - 1.