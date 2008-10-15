Ющенко говорит, что ликвидировать суд ему подсказали в Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что решение реорганизовать Окружной административный суд Киева было предложено Министерством юстиции «по функциональным мотивам».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на пресс-конференции в Запорожье, комментируя свой Указ от 13 октября о «Вопросе сети и количественном составе судей административных судов Украины».

«Эта инициатива вышла из правительства, и я ее поддержал», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что целью такой реорганизации было совершенствование судебной системы.

По словам главы государства, в соответствии с предложениями Минюста суд был реорганизован с целью повышения эффективности рассмотрения дел с необходимым для этого расширением штата. «Чтобы обеспечить более оперативное, более профессиональное рассмотрение в судах данной инстанции соответствующих дел», – сказал Президент.