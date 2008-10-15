Криль назвал Тимошенко внучкой Ленина, а БЮТ сравнил с пьяными матросами

Партия "Единый Центр" настаивает на введении открытых избирательных списков и отмене депутатской неприкосновенности, заявляет лидер партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», по словам И.КРИЛЯ, «ликвидация этих двух источников политической коррупции могла бы предотвратить беспринципную борьбу за власть в будущем и сделать украинских политиков подконтрольными обществу».

«Сегодня Юлию ТИМОШЕНКО смело можно назвать внучкой Ленина. Только тогда органы государственной власти захватывали пьяные матросы и солдаты, а сегодня – профессиональные рейдеры из депутатской фракции БЮТ», - прокомментировал И.КРИЛЬ захват представителями БЮТ судебных органов и Центризбиркома.

Депутат напомнил, что полгода назад «такими же рейдерскими атаками Ю.ТИМОШЕНКО пыталась подчинить себе Фонд госимущества, сегодня - суды и ЦИК. А завтра кабинет Президента?».

И.КРИЛЬ подчеркнул, что к такой ситуации привели узаконенная безнаказанность и безответственность народных депутатов.