Тимошенко встречается с Соланой
12:55, 15 октября 2008Политика
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Дальше - участие в саммите
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе своего рабочего визита в Брюсселе проводит встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, после встречи Ю.ТИМОШЕКО примет участие в саммите Европейской народной партии, в рамках которого планируются ее встречи с премьер-министрами Франции, Италии, Польши и Люксембурга.
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