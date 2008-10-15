Тимошенко встречается с Соланой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе своего рабочего визита в Брюсселе проводит встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, после встречи Ю.ТИМОШЕКО примет участие в саммите Европейской народной партии, в рамках которого планируются ее встречи с премьер-министрами Франции, Италии, Польши и Люксембурга.