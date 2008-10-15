Лавринович знает, когда украинцы будут готовы к диктатуре

Использование юриспруденции в качестве заложника политических желаний является опасной практикой.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в интервью газете «День».

По его мнению, решение будь то Мукачевского суда, или Киевского окружного административного суда, о приостановлении действия законов Украины или президентских указов, которые выписаны в пределах конституционных полномочий главы государства “является покушением на правовые основы”. Толкование законов и указов Президента – это “компетенция исключительно Конституционного суда Украины”, подчеркнул политик.

Комментируя возможные сценарии срыва внеочередных выборов, назначенных на 7 декабря 2008 года, А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что действующее законодательство это делает невозможным. Впрочем, он видит достоверность реализации такого сценария «сугубо политическими действиями».

Касаясь вопроса о легитимности Верховной Рады Украины 6-го созыва, принимая во внимание вступление в действие соответствующего указа Президента, первый вице-спикер отметил принцип непрерывности действия власти, который является приоритетным во всех без исключения странах мира. “Этот принцип заложен и в Конституции Украины. У нас не может быть ни дня без правительства, Президента или парламента”, - подчеркнул он. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что, в соответствии с Конституцией, “полномочия народных депутатов Украины и парламента в целом прекращаются в момент принятия присяги новоизбранным составом парламента”.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что безосновательные выборы, прецедент чего был заложен в прошлом году, “дискредитируют само понятие демократии”, и дал понять, что “когда эта дискредитация пройдет определенную черту, граждане будут готовы к любой диктатуре”.