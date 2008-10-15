В НУ-НС подозревают, что Луценко может повторить «подвиг Цушко»

10:37, 15 октября 2008
Политика
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Номинация на роль “заборного героя”

“Сегодняшние события вокруг проведения досрочных выборов имеют много общего с аналогичными событиями 2007-го. Тогда премьер Янукович  также  не выделял средства на выборы. Тогда также был свой “супер -герой” – министр МВД Цушко. В настоящее время на роль “заборного героя” претендует Луценко”. Об этом в интервью официальному сайту НУ-НСзаявил народный депутат-“нашоукраинец” Владимир Вязивский.

“Одно время Цушко исправно выполнял незаконные указания премьера Януковича, - напомнил депутат, - И когда тот давал команду “фас” – Цушко вместе со своими “орлами” ломал двери в Генпрокуратуре”. “Тогда “подвиг” Цушко оценили лишь анонимы, ведь  исписанные ими   заборы    изобиловали надписями о том, что,  будто,  “Цушко - герой”, - акцентировал Вязивский.

“Сейчас глава МВД  также на побегушках у премьера  которая, изо всех сил  держась за кресло, пытается саботировать выборы”, - провел аналогию Вязивский . “Вот только открытым остается вопрос – получит ли Луценко звание “заборного героя – 2008”, - отметил “нашеукраинец”.

“По моему мнению,  этот вопрос нужно адресовать  самому Юрию Виталиевичу – будет ли он по команде “фас” ломать двери в ЦИК, или ВАСУ, когда такую команду даст Тимошенко?” – заметил депутат. “Сегодня, исходя из синхронности заявлений “самозащитников” и "бютовцев",  создается впечатление, что Луценко имеет все шансы стать   новым “героем”, - резюмировал Вязивский.

 

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