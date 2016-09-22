Больше не "конфликт": в докладе ПАСЕ события в Украине назвали "войной"
19:14, 22 сентября 2016Политика
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Миграционный комитет ПАСЕ в своем докладе согласился с констатацией факта "война в Украине" вместо термина "конфликт в Украине".
В докладе ПАСЕ события в Украине назвали войной / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.
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"Миграционный комитет ПАСЕ согласился с предложение изменения названия доклада. Теперь на замену безликого термина "конфликт в Украине" пришла четкая констатация факта "война в Украине", - говорится в его сообщении.
По словам нардепа, это не просто игра слов, а четкая, в том числе юридическая, констатация объективной реальности событий в Украине.
Эту информацию корреспонденту УНИАН уже подтвердил докладчик ПАСЕ Егидиус Варейкис.
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