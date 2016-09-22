Больше не "конфликт": в докладе ПАСЕ события в Украине назвали "войной"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

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"Миграционный комитет ПАСЕ согласился с предложение изменения названия доклада. Теперь на замену безликого термина "конфликт в Украине" пришла четкая констатация факта "война в Украине", - говорится в его сообщении.

По словам нардепа, это не просто игра слов, а четкая, в том числе юридическая, констатация объективной реальности событий в Украине.

Эту информацию корреспонденту УНИАН уже подтвердил докладчик ПАСЕ Егидиус Варейкис.