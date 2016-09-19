Конфликт на Донбассе решит поставка Украине оружия - евродепутат

Об этом заявил во время поездки на Донбасс депутат Европейского парламента от Чешской республики Яромир Штетина, передают "Новости Донбасса".

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По его мнению, Минские договоренности изначально неэффективны. Также он добавил, что против России необходимо усиливать санкции.

Яромир Штетина занимает должность замглавы комитета по вопросам безопасности и обороны. Он, а также еще двое евродепутатов - Ребекка Хармс и Михаэль Бони - сегодня посетили КПВВ "Марьинка", где пообщались с людьми, которые пытаются пересечь линию разграничения.

Ранее экс-министр обороны США (2011-2013), бывший директор Центрального разведывательного управления (2009-2011) Леон Панетта заявил, что Украине необходимо предоставить оборонительное вооружение, а с Россией разговаривать нужно с позиции силы.