Сегодня открывается вторая сессия Верховной Рады пятого созыва

Сегодня в 10.00 открывается вторая сессия Верховной Рады Украины пятого созыва.

Важнейшие вопросы, которые должны рассмотреть народные депутаты во время этой сессии, - государственный бюджет Украины на 2007 год, законы об оппозиции и Кабинете Министров, а также законы, касающиеся вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Вчера на Согласительном совете парламента Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предложил внести изменения в Регламент ВР относительно работы в первую пленарную неделю с тем, чтобы в этот период народные депутаты работали в комитетах и фракциях.

По его словам, согласно предварительным предложениям, в повестку дня первой недели работы парламента внесено 245 вопросов. В этом перечне нет правительственных законопроектов, поскольку новое правительство не подало предложения, а документы предыдущего состава правительства считаются отозванными.