Львовские коммунисты узнают свое место в воскресенье

19 октября в Киеве состоится съезд Коммунистической партии Украины, на котором будет согласован список кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый секретарь Львовского областного комитета Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК.

По его словам, вчера состоялся пленум Львовского обкома КПУ, на котором были сформированы списки кандидатов в народные депутаты от Львовской области на внеочередных парламентских выборах.

«19 октября в Киеве состоится съезд Коммунистической партии Украины, на котором будет согласован список кандидатов в народные депутаты Украины. Тогда и станет известно, какие места в общем списке займут львовяне», - сказал А.КАЛИНЮК.

Также он отметил, что избирательные штабы партии во Львовской области уже развернули свою работу, однако не проводят агитационных мероприятий до официального старта избирательной кампании.