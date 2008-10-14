Ющенко летит в Запорожье

15 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Запорожскую область. Запланировано, что глава государства ознакомится с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Также во время посещения Днепровской ГЭС ОАО «Укргидроэнерго» В.ЮЩЕНКО осмотрит гидроэлектростанцию и ознакомится с реализацией Государственной программы реконструкции и реабилитации ГЭС Днепровского каскада.

Кроме того, он возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату и пообщается с ветеранами Второй мировой войны.

Во время посещения историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» (Национальный заповедник «Хортица») запланировано участие Президента в освящении крестов Храма Покровы Пресвятой Богородицы и осмотр историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь».