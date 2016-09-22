Требовавшего $500 тысяч взятки члена ВСЮ решили отправить в отпуск

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.

В решении говорится о том, что Генпрокуратура не предоставила доказательств нарушения присяги Гречковским.

Кроме того, Высший совет юстиции принял к сведению просьбу Гречковского о временном отстранении его от членства.

Как позже на пресс-конференции пояснил председатель ВСЮ, вероятнее всего, речь будет идти об отпуске Гречковского на период расследования его дела.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение. "Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - сказал генпрокурор.

Позже стало известно, что речь идет о Павле Гречковском. Ему предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество). Сегодня Печерский районный суд. Киева должен избрать ему меру пресечения.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская обратилась в Высший совет юстиции с предложением инициировать прекращение полномочий члена ВСЮ Гречковского за нарушение присяги.

Напомним, что Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов.