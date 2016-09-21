СМИ назвали имя члена ВСЮ, требовавшего $500 тысяч взятки

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко в среду заявил, что член Высшего совета юстиции требовал взятку за незаконное влияние на судебное решение.

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"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он на своей странице Facebook.

Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.