СМИ назвали имя члена ВСЮ, требовавшего $500 тысяч взятки
18:55, 21 сентября 2016Политика
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Члена Высшего совета юстиции, которого уличили в вымогательстве 500 тысяч долларов, зовут Павел Гречкивский.
Член ВСЮ погорел на взятке / facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко в среду заявил, что член Высшего совета юстиции требовал взятку за незаконное влияние на судебное решение.
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"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс долл.", - написал он на своей странице Facebook.
Подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.
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