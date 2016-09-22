Словацкий реформатор: самый опасный враг украинцев - не Путин, а популисты

Об этом в интервью НВ заявил сопредседатель Стратегической группы советников по продвижению реформ в Украине Иван Миклош.

По его мнению, процесс реформ идет медленно, и крайне важно, чтобы правительство и парламент в следующие два года до выборов объединили свои усилия и работали эффективнее, дабы продлить кредит доверия у населения до того момента, когда реформы принесут свои плоды.

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"Ведь самый опасный враг украинцев — не Владимир Путин, а популисты. Они пользуются непониманием, пробелами в коммуникации власти, а также естественным страхом людей перед неизвестностью и будущим. А реформы — это всегда о неизвестности. Когда в 2003–2004 годах мы проводили реформы в Словакии, они были признаны Мировым банком, экспертами и инвесторами одними из лучших в мире. Но 90% обывателей в Словакии, согласно нашим опросам в то время, считали, что страна движется неправильным курсом", - заявил Миклош.

"Более всего меня смущает, что Украина все еще не прошла точку невозврата в этом процессе реформ. И пройдет ли ее вообще, нам покажет следующий год, другого времени не представится. Страна постоянно находится под угрозой досрочных выборов, но даже если они не состоятся, у нас все равно остается не больше года до начала избирательной кампании-2018. За год до выборов начинается предвыборная кампания, и мотивация политиков работать упадет. Поэтому эта осень в вопросе реформ должна стать решающей. И важно, чтобы все понимали: проведение этих реформ сегодня — вызов политический, технически мы знаем, что делать", - отметил он.

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