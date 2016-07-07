В ВР создано депутатское объединение "Антипопулисты"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель парламента Андрей Парубий.

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По его словам, сопредседателями объединения избраны депутаты от “Блока Петра Порошенко” Вадим Денисенко, Дмитрий Лубинец и Ирина Суслова.

"Мы объединились из-за того, что популизм становится огромной угрозой для всех нас. Популисты делают две страшные вещи: — воруют наше будущее, ведь они хотят жить сегодня и сейчас, не думая о будущем и — сеют панику в обществе. Популист нагнетает страх, а затем манипулирует проблемами и решениями людей. Мы объединились, чтобы развенчивать мифы, которые сеют популисты", - заявил Денисенко во время брифинга в Верховной Раде.

Он сообщил, что в межфракционное депутатское объединение вошли 20 народных депутатов.