Тимошенко, как только сможет, будет судиться с Ющенко за указ

Блок Юлии Тимошенко намерен доказывать в Конституционном Суде Украины незаконность Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы обратились и в административный суд, и в Конституционный Суд. Мы обратились во все суды, потому что считаем, что указ издан с нарушением Конституции, в угоду тем, кто хочет сегодня уничтожить правительство, уничтожить парламент и довести страну до политического отчаяния», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Указ Президента является незаконным, поскольку еще не истек один год с момента предыдущих внеочередных парламентских выборов.

«Именно поэтому мы всеми возможными правовыми средствами, которые имеются в распоряжении правительства, будем предотвращать проведение этих досрочных выборов», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, в Блоке Юлии Тимошенко настаивают, что Президент не имеет права распускать парламент до 23 ноября текущего года.

Согласно Конституции, полномочия ВР не могут быть прекращены, если парламент был избран на досрочных выборах и не проработал 1 год с момента избрания. В частности, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что только 23 ноября проходит год, поскольку отсчет времени должен вестись со дня, когда депутаты приняли присягу после проведения досрочных выборов 30 сентября 2007 года.