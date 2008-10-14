Партия регионов готова возглавить правительство - Янукович

Партия регионов готова возглавить правительство и имеет профессиональную команду, заявил журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, готов ли он снова возглавить Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если «украинский народ проголосует и поддержит нас, мы готовы».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы имеем профессиональную команду, которая уже не раз показывала, как нужно работать».

«Мы наведем порядок, будет стабильность, и мы будем объединять страну, будем делать все, чтобы Украину никто не делил», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.