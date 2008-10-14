Томенко: БЮТ ведет переговоры и консультации со многими политиками

Блок Юлии Тимошенко готов договариваться с рядом политических сил относительно участия в досрочных парламентских выборах в случае их проведения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

“Наша политическая команда с радостью готова договариваться с теми политическими силами, которые сегодня разделяют принципы и ценности, которые БЮТ исповедует”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, БЮТ ведет переговоры и консультации с большим количеством политиков и политических партий.

“То, что “Народная самооборона” поддержала в сентябре законы практически в полном составе, говорит о том, что у нас по большинству позиций совпадение. Поэтому, если встанет вопрос о формировании предвыборного блока, то очень многие известные украинские политики, которые исповедуют наши ценности, будут с нами работать”, - сказал он.

В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, статус и формат этого сотрудничества определит съезд БЮТ.