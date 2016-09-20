В ЕС ожидают от Украины продолжения процесса улучшения избирательного права
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявляет, что в Евросоюзе ожидают от Украины продолжения улучшения избирательного законодательства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.
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"Также очень важно, чтобы вы продолжали улучшать условия, на основе которых будут проводиться в вашей стране выборы", - сказал Мингарелли.
В связи с этим он сказал, что в ЕС считают, что "сейчас важно гармонизировать избирательное законодательство, чтобы обеспечить согласованность, стабильность и доверие к избирательному процессу, и чтобы избегать внесения изменений во время проведения повторных выборов".
Кроме того, посол считает важным учитывать рекомендации Венецианской комиссии в вопросах реформирования избирательного законодательства.