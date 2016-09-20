В ЕС анонсировали визит в Киев президента Совета Европы и комиссара по торговле

17:57, 20 сентября 2016
Политика
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Глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявляет, что на следующей неделе в Киеве ожидаются президент Европейского Совета Дональд Туск и комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.

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Как отметил дипломат, в течение последних нескольких месяцев Украина и ЕС имели очень интенсивное развитие отношений.

"Несколько недель назад в Братиславе наши министры иностранных дел подробно обсуждали выполнение Минских соглашений с министрами стран "Восточного партнерства", и в течение последних десяти дней мы принимали в Киеве вице-президента Шевковича, вице-президента Домбровскиса, комиссара Хана. На следующей неделе мы будем принимать президента Туска и комиссара Мальмстрем", - сказал Мингарелли.

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