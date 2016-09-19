Возвращение России в ПАСЕ станет исторической ошибкой - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания Комитета ПАСЕ по вопросам науки, образования, культуры и СМИ сегодня в Киеве.

Парубий поблагодарил ПАСЕ за поддержку, которую она оказывает Украине, а также за принципиальную позицию, которую она занимала во время оценки действий России в последние годы, в частности, о непризнании аннексии Крыма и поддержке территориальной целостности Украины.

Читайте такжеНе только Украина готова выйти из ПАСЕ в случае возвращения России - Шкиряк (видео)

"Эти оценки и эти позиции Парламентской ассамблеи являются часто определяющими для оценки событий в Украине всем цивилизованным миром", - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что за последние два года ни один пункт ни одной из резолюций, которые принимала ПАСЕ, Россией не был выполнен.

"Когда я слышу голоса о том, что пора и, возможно, время вернуть делегацию Российской Федерации к полноценной работе в Парламентской ассамблее, у меня возникает вопрос: какие основания для этого есть? И какие шаги сделала Российская Федерация, чтобы вернуться в круг государств, для которых права человека, достоинство, территориальная целостность государства являются высшей ценностью? По моему мнению, никаких оснований для этого нет", - подчеркнул председатель парламента.

Кроме того, спикер подчеркнул, что "возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею будет исторической ошибкой". "Поэтому призываю всех вас, которые особенно глубоко понимают опасность этой агрессии, стать в этом вопросе бок-о-бок с Украиной и не допустить этого действия", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, делегация РФ до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

22 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы и в ПАСЕ продолжается борьба за возможное восстановление полномочий российской делегации. По его словам, октябрьская сессия Ассамблеи в этом плане будет очень тяжелым.

13 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что считает возможным приостановление Украиной участия в работе ПАСЕ в случае признания полномочий российской делегации в этой организации.