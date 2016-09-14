В ПАСЕ заверили, что говорить о возвращении российской делегации в ассамблею "пока очень рано"

Об этом сообщает DW со ссылкой на слова сотрудника аппарата ПАСЕ.

По этой причине в ассамблее отказываются официально комментировать заявления Киева по поводу возможного выхода из ПАСЕ украинской делегации из-за возвращения России в ассамблею.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе заявил, что делегация Украины может перестать участвовать в работе ПАСЕ в ответ на потенциальное признание полномочий делегации России после выборов в Госдуму, которые должны состояться 18 сентября в частности и в аннексированном украинском Крыму.

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В то же время собеседник DW сказал, что "эмоции украинцев можно понять", но такой шаг был бы неоправданным с точки зрения дальнейшей защиты интересов самой Украины в ПАСЕ".

Тем временем в самой ПАСЕ, судя по всему, вспыхнул спор вокруг российского вопроса. DW из собственных источников стало также известно, что в ассамблее сформировалось "влиятельное меньшинство", которое выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ. В нее входят лидеры некоторых политических групп, которые руководствуются принципом: "Россия слишком велика, чтобы ее игнорировать".

В то же время их группе противостоит так называемое "молчаливое большинство" национальных делегаций, которые убеждены, что для возвращения в ПАСЕ Россия должна выполнить требования резолюций ассамблеи в отношении Крыма и Донбасса.