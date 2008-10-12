У Ющенко пугают бютовцев криминальной ответственностью

Заместитель главы Секретариата Президента - уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН считает, что участники блокирования указа Президента о внеочередных выборах в Верховную Раду должны понести криминальную ответственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, по словам И.ПУКШИНА, это судья Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДА, который 10 октября вынес решение об обеспечении иска БЮТ, которым остановлено действие указа.

"Судье было известно о незаконности обеспечения иска способом, который останавливает избирательный процесс, а также о том, что соответствующий спор неподведомственный административному суду", - отметил И.ПУКШИН.

Он сообщил, что в день вынесения незаконного решения в Высшем административном суде Украины был проведен семинар, на котором данному судье было предоставлено разъяснение и материалы судебной практики по поводу недопустимости остановки действия решений или запрета совершать действия избирательным комиссиям или комиссиям по референдуму, в результате чего будет остановлен избирательный процесс или процесс референдума. Также было разъяснено о том, что споры о конституционности указов Президента Украины о назначении выборов принадлежат к юрисдикции Конституционного Суда Украины и не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Таким образом, отметил И.ПУКШИН, судья Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДА, вынося решение об обеспечении иска БЮТ, останавливая им избирательный процесс и действие указа Президента Украины о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду, осознавал вынесение неправосудного решения.

Следовательно, это постановление является заведомо неправосудным решением, и на этот факт должны среагировать органы прокуратуры, возбудив дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 375 Уголовного кодекса Украины, заявил И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата считает неслучайным, что этот самый судья в свое время выносил судебное решение по поводу указа, которым Президент по мотивам неконституционности приостанавливал действие постановления правительства о проведении конкурса по продаже пакета акций Одесского припортового завода.

Он напомнил, что представитель Президента Украины подал в Киевский апелляционный административный суд апелляционную жалобу на указанное постановление, при этом жалоба была подана с ходатайством о ее безотлагательном рассмотрении, поскольку решение судьи В.КЕЛЕБЕРДЫ явно противоречит действующему законодательству и практически блокирует избирательный процесс в стране.

Однако народные депутаты от БЮТ находятся в помещении суда апелляционной инстанции и препятствуют рассмотрению апелляционной жалобы на постановление и своими действиями оказывают давление на суд, отметил И.ПУКШИН.

По убеждению заместителя главы Секретариата, такие действия депутатов подпадают под признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, который устанавливает криминальную ответственность за вмешательство в какой-либо форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

Следовательно, органами прокуратуры должно быть возбуждено уголовное дело против соответствующих народных депутатов, которые неправомерно вмешиваются в деятельность судебных органов и оказывают препятствия в осуществлении правосудия, заявил И.ПУКШИН.

Как известно, постановлением судьи Окружного административного суда Киева от 10 октября запрещено совершать действия, направленные на досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины, Центральной избирательной комиссии запрещено совершать действия, направленные на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов. Такое решение вынесено в обеспечение судебного иска БЮТ.

Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс.

БЮТ обвинил Секретариат Президента в давлении на суды для принятия решения о возобновлении указа о внеочередных выборах. По словам народного депутата Валерия ПИСАРЕНКО, представители Секретариата Президента и СБУ 11 октября захватили апелляционный суд и требуют немедленного рассмотрения жалобы Секретариата Президента. Ранее, по словам депутата, сотрудники спецподразделения «Альфа» вывезли председателя админсуда Михаила МАРУЩАКА в неизвестном направлении.

В результате МВД усилило охрану здания Апелляционного административного суда Киева.