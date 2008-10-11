СБУ взяла под охрану судей, которые должны рассмотреть жалобу Ющенка

Служба безопасности Украины предоставила охрану по просьбе трех судьей Апелляционного административного суда Киева, который должен рассмотреть жалобу Секретариата Президента о решении окружного административного суда столицы, который приостановил по иску БЮТ выполнение Указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«СБУ предоставила охрану председателю Апелляционного административного суда и двум судьям в связи с их обращением об угрозах жизни и здоровью и препятствию в работе», - отметили в пресс-службе СБУ.

Как подчеркнул собеседник агентства, указанным лицам предоставлена охрана, которую будут осуществлять сотрудники антитеррористического спецподразделения «Альфа».

В СБУ сообщили, что такие действия соответствуют основам действующего законодательства Украины.