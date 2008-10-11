Князевич: Единый Центр уничтожил Нашу Украину на корню

Член президиума партии «Народный Союз Наша Украина», народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ заявляет о препятствовании председателя Херсонской облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА проведению учредительной конференции НСНУ в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на конференции Ивано-Франковской региональной организации НСНУ, отвечая на вопрос о причинах отсутствия лидера партии Вячеслава КИРИЛЕНКО на конференции.

«Сегодня утром он (В.КИРИЛЕНКО – УНИАН) вынужден был уехать в Херсон, где должен провести учредительную конференцию НСНУ, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ. – Вы знаете, что в Херсонской области у нас очень сложная ситуация, поскольку там, кроме монгольского ига, недавно пришло иго «Единого Центра», которое полностью уничтожило «Нашу Украину» на корню. И, фактически, мы сейчас в длительных поисках наших единомышленников, которых приходится выискивать среди населенных пунктов Херсонской области».

По его словам, сегодня «там пытаются сделать невозможным проведение учредительной – перерегистрационной конференции».

«Очевидно, что есть поручение председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА, который сейчас возглавляет «Единый Центр» в области, а ранее возглавлял НСНУ, потому что есть откровенное, довольно агрессивное сопротивление со стороны руководства областной госадминистрации. В настоящее время он не с меньшим желанием делает все возможное, чтобы эта конференция не состоялась. Поэтому было принято экстренное решение, чтобы лидер партии В.КИРИЛЕНКО и восемь народных депутатов сегодня отбыли в Херсон», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

По его мнению, если не удастся возобновить НСНУ на территории Херсонской области, то это «поставит под сомнение деятельность» партии в области в нынешней избирательной кампании, в частности, работу окружных и участковых комиссий, агитацию и тому подобное.