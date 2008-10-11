Секретариат настаивает, что Указ Президента остается действующим

Заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК отмечает, что Указ Президента о назначении внеочередных парламентских выборов действует в полной мере, поскольку его можно обжаловать лишь в Конституционном Суде.

Об этом идет речь в комментарии М.СТАВНИЙЧУК, текст которого передан УНИАН пресс-службой главы государства.

«В соответствии с Указом Президента Украины № 911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов» выборы в парламент назначены на 7 декабря. В соответствии с законом «О выборах народных депутатов Украины» избирательный процесс начинается на следующий день после опубликования Указа главы государства о назначении внеочередных выборов. Таким образом, сегодня, 11 октября, первый день избирательного процесса в соответствии с избирательным законодательством», - отметила заместитель главы Секретариата Президента.

В свою очередь, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что БЮТ обратился в Киевский окружной административный суд с требованием признать неправомерным несоответствующим закону Указ Президента Украины № 911/2008 от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

«Вчера, 10 октября, по той информации, которая имеется в СМИ, Киевский окружной административный суд рассмотрел иск БЮТ относительно незаконности Указа главы государства о назначении внеочередных выборов и вынес соответствующее решение о приостановке действия Указа и запретил ЦИК проводить какие-либо действия по проведению досрочных выборов», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что правовая позиция Президента Украины заключается в том, что издавая соответствующий Указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов», глава государства действовал исключительно на основании Конституции Украины и способом, который предусмотрен Основным Законом. Следовательно, рассматривая соответствующий спор, Киевский окружной административный суд вышел за пределы полномочий административной юрисдикции.

«Таким образом, наша позиция заключается в том, что судом принято неправомерное решение. Как известно, соответствующее решение обжаловано в Киевском апелляционном административном суде учитывая его неправомерность», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

«Но кроме правового аспекта, в этом вопросе существует и политический аспект. Фактически сегодня, злоупотребляя правами на обжалование в суде, БЮТ занимается блокированием избирательного процесса. Это подтверждает и вчерашнее заявление А.ПОРТНОВА относительно того, что парламентские выборы пройдут тогда, когда этого захочет Блок Юлии Тимошенко», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Она еще раз подчеркнула, что Указ Президента Украины о назначении внеочередных выборов издан в соответствии и в порядке, установленном Конституцией Украины.

«Конституционный Суд не принимал решения относительно того, что Указ главы государства не отвечает Основному Закону. Таким образом, Указ Президента о назначении внеочередных выборов действует в полной мере и все субъекты, которые обязаны организовывать избирательный процесс, должны действовать в этом случае правомерно. А те субъекты, которые имеют действительно права на обжалование в суде, не должны ими злоупотреблять», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины подчеркнула, что вопрос организации и проведения выборов в государстве не может зависеть от желания или нежелания одной из политических сил.

«Есть правопорядок в государстве. Президентом этот правопорядок не нарушен. Следовательно, сегодня продолжается избирательный процесс. То, что своими злоупотреблениями отдельные политические силы пытаются дестабилизировать этот процесс и общественно-политическую ситуацию, должно остаться на их политической совести. С другой стороны, во всех государственных, и в том числе судебных, органах должно быть четкое осознание своей правовой ответственности за принятие правомерных решений, которые отвечают Конституции и законодательству в тех или иных вопросах организации избирательного процесса», - подытожила М.СТАВНИЙЧУК.