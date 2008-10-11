Яценюк: где вы видели порядочных людей в политике?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что открытые избирательные списки будут способствовать изменению персонального состава парламента.

Об этом он заявил во время эфира программы «Свобода» на телеканале «Интер».

По словам А.Яценюка, граждане Украины обычно голосуют за лидера той или byой политической силы, не обращая внимания на персоналии в избирательном списке.

«В открытых списках выход. Потому что мы голосуем за одну личность, а не за всех тех, кто находится в самому низу. Потому и в парламенте посмотрите, что происходит», - сказал А.Яценюк.

При этом председатель ВР пошутил, что не видел в политике порядочных людей.

«Где вы видели порядочных людей в политике? Назовите мне хоть одного. Это из серии фантастики», - сказал он.