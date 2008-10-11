БЮТ придумал механизм одновременных выборов Президента и ВР

Блок Юлии Тимошенко разработал механизмы для проведения одновременных досрочных выборов парламента и Президента Украины.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО по окончании заседания фракции БЮТ с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

“БЮТ креативными идеями своей юридической службы обеспечит проведение и парламентских, и президентских выборов одновременно. Соответствующие механизмы мы уже разработали”, - сказал он.

В то же время В.ПИСАРЕНКО отказался рассказать, что это за механизмы. “Мы их запустим, когда посчитаем, что пришло время”, - сказал депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет настаивать на проведении досрочных выборов в ВР, против которых выступает большинство населения Украины, то БЮТ сделает все, чтобы украинцы дали оценку действиям Президента одновременно с действиями парламента. “Это будет наименьшее зло в такой ситуации”, - считает народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО также сообщил, что БЮТ и в дальнейшем не будет поддерживать идею внесения изменений в госбюджет на текущий год только в части выделения денег для финансирования избирательной кампании. “Мы не дадим нашими руками ЮЩЕНКО вместе с Партией регионов вбросить в печь 500 млн. грн. для обеспечения амбиций Президента”, - сказал он.