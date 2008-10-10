Ющенко просит Тимошенко минимизиро-вать влияние мирового кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО прибыть 13 октября в 12.00 на внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут рассматриваться вопросы усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины, с разработанным правительством планом действий по минимизации влияния мирового кризиса.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава государства также считает, что премьер-министр должна созвать внеочередное заседание Кабмина для разработки такого плана действий.

“В связи с необходимостью усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины прошу Вас созвать внеочередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором рассмотреть эти вопросы и разработать соответствующий план действий.

С учетом результатов заседания Кабинета Министров Украины прошу прибыть 13 октября 2008 года в 12 часов на внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вышеупомянутым вопросам”, – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.