Ни шагу вперед без прекращения огня: Порошенко выдвинул России требования по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

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“Между прочим, меня часто обвиняют, говорят, что украинская сторона и дальше противится и не продвигается вперед на политическом пути минских переговоров. Я раз и навсегда вам повторяю: мы уже перевернули дело. И ни шага вперед до того, как российская сторона не пройдет собственное расстояние на пути мер безопасности”, - заявил он.

По его словам, именно в безопасности сейчас кроется ключ к мирному урегулированию на Донбассе. "И именно поэтому я предложил эффективный подход – «дорожную карту», в которой должна быть увязана последовательность безопасности и политических шагов с гарантией их выполнения. Что такое гарантии, мы знаем очень хорошо из Будапештского меморандума. Больше такого не может быть. Наши требования очень просты. Россия должна обеспечить устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе. Что означает русское перемирие, провозглашенное без наших друзей и партнеров – Германии и Франции – мы увидели за последние сутки, когда нам обещали прекращение огня, а произошло более 30 обстрелов, включая минометные и артиллерийские», - отметил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что должны быть прекращены поставки на украинскую территорию РФ регулярных войск, оружия, боеприпасов и военной техники; должен быть обеспечен, наконец, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к оккупированной территории Донбасса и Крыма; предоставлен полный доступ международным наблюдателям к временно неконтролируемому участку украино-российской границы.

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"Если меня спросить, какой у нас ключевой показатель нашей безопасности в цифрах – это 409 км 300 м неконтролируемой части украинско-российской границы. Если мы закроем границу, не будет конфликта в Украине. Уберите оккупационные войска, заберите оружие – мы договоримся, и все урегулируем. Поэтому следующее требование – это то, что указано в Минских соглашениях – вывести российские войска с территории Украины. Пятое – освободить украинских пленных и политических заключенных", - подчеркнул глава Украинского государства.

Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что в ночь на 15 сентября на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.

«Мы приехали сюда с объявлением, с таким обещанием из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу режим прекращения огня на неделю», - подчеркнул Штайнмайер.

Он сообщил, что во время встречи Порошенко Украина также пообещала со своей стороны соблюдать прекращение огня.

«Если обе стороны будут соблюдать прекращение огня, и больше, чем неделю, то появится шанс и будет возможность достичь дальнейшего разграничения войск в некоторых регионах. Мы надеемся, что в следующий вторник на заседании Трехсторонней контактной группы именно об этом будет достигнута договоренность», - сказал Штайнмайер.

Однако вскоре в Кремле заявили, что не обещали Германии режима прекращения огня на Донбассе, поскольку "не являются стороной конфликта"

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