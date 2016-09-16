Ни шагу вперед без прекращения огня: Порошенко выдвинул России требования по Донбассу
Без выполнения Россией своих обязательств в сфере обеспечения безопасности на Донбассе Украина не сделает ни шагу вперед.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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“Между прочим, меня часто обвиняют, говорят, что украинская сторона и дальше противится и не продвигается вперед на политическом пути минских переговоров. Я раз и навсегда вам повторяю: мы уже перевернули дело. И ни шага вперед до того, как российская сторона не пройдет собственное расстояние на пути мер безопасности”, - заявил он.
По его словам, именно в безопасности сейчас кроется ключ к мирному урегулированию на Донбассе. "И именно поэтому я предложил эффективный подход – «дорожную карту», в которой должна быть увязана последовательность безопасности и политических шагов с гарантией их выполнения. Что такое гарантии, мы знаем очень хорошо из Будапештского меморандума. Больше такого не может быть. Наши требования очень просты. Россия должна обеспечить устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе. Что означает русское перемирие, провозглашенное без наших друзей и партнеров – Германии и Франции – мы увидели за последние сутки, когда нам обещали прекращение огня, а произошло более 30 обстрелов, включая минометные и артиллерийские», - отметил глава государства.
Он в очередной раз подчеркнул, что должны быть прекращены поставки на украинскую территорию РФ регулярных войск, оружия, боеприпасов и военной техники; должен быть обеспечен, наконец, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к оккупированной территории Донбасса и Крыма; предоставлен полный доступ международным наблюдателям к временно неконтролируемому участку украино-российской границы.
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"Если меня спросить, какой у нас ключевой показатель нашей безопасности в цифрах – это 409 км 300 м неконтролируемой части украинско-российской границы. Если мы закроем границу, не будет конфликта в Украине. Уберите оккупационные войска, заберите оружие – мы договоримся, и все урегулируем. Поэтому следующее требование – это то, что указано в Минских соглашениях – вывести российские войска с территории Украины. Пятое – освободить украинских пленных и политических заключенных", - подчеркнул глава Украинского государства.
Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что в ночь на 15 сентября на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.
«Мы приехали сюда с объявлением, с таким обещанием из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу режим прекращения огня на неделю», - подчеркнул Штайнмайер.
Он сообщил, что во время встречи Порошенко Украина также пообещала со своей стороны соблюдать прекращение огня.
«Если обе стороны будут соблюдать прекращение огня, и больше, чем неделю, то появится шанс и будет возможность достичь дальнейшего разграничения войск в некоторых регионах. Мы надеемся, что в следующий вторник на заседании Трехсторонней контактной группы именно об этом будет достигнута договоренность», - сказал Штайнмайер.
Однако вскоре в Кремле заявили, что не обещали Германии режима прекращения огня на Донбассе, поскольку "не являются стороной конфликта"
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