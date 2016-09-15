В Кремле заявили, что не обещали Германии режима прекращения огня на Донбассе, поскольку "не являются стороной конфликта"

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в Москве, отвечая на вопрос УНИАН, действительно ли представители России обещали Германии установление режима прекращения огня на востоке Украины.

«Там есть режим прекращения огня, который нарушается… В такой формулировке Москва не могла обещать, потому что Москва не является участником этого конфликта. Москва не может объявить прекращение огня», - утверждает Песков.

«Вы знаете, что на линии разделения с одной стороны находятся Вооруженные силы Украины, а с другой стороны находятся «вооруженные силы Донбасса», то есть ополченцы», - подчеркнул Песков.

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На вопрос УНИАН, есть ли в Кремле комментарий относительно визита глав МИД Германии и Франции в Украину, Песков ответил: «Это не наш вопрос. Осуществляются контакты в рамках двухсторонних отношений. Здесь нет никакого повода для комментариев».

При этом он добавил, что если эти визиты будут способствовать выполнению Украиной обязательств по Минским договоренностям, то это можно только приветствовать.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что в полночь на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.

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«Мы приехали сюда с объявлением, с таким обещанием из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу режим прекращения огня на неделю», - подчеркнул Штайнмайер.

Он сообщил, что во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Украина также пообещала со своей стороны соблюдать прекращение огня.

«Если обе стороны будут соблюдать прекращение огня, и больше, чем неделю, то появится шанс и будет возможность достичь дальнейшего разграничения войск в некоторых регионах. Мы надеемся, что в следующий вторник на заседании Трехсторонней контактной группы именно об этом будет достигнута договоренность», - сказал Штайнмайер.

В пресс-центре штаба АТО заявили, что оккупанты сегодня, 15 сентября, уже несколько раз нарушили режим прекращения огня.