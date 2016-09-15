Янукович осмелел и призвал ЕС ввести санкции против действующей власти Украины

"После решения суда Совету ЕС следует признать свои ошибки и отменить эти санкции. И если Совет ЕС действительно преследует цель поддержать верховенство права в Украине, то он введет санкции в отношении высокопоставленных преступников в нынешней украинской власти. Вот против них санкции ЕС отлично сработают, и в Украину можно будет вернуть много украденных денег, и кредиты МВФ будут не нужны", — цитирует Януковича РИА Новости.

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Янукович, по всей видимости, намеревался заняться "политическим урегулированием кризиса в Украине" и пожаловался, что ЕС санкциями "фактически закрыл ему доступ".

"Они обосновали санкции "поддержкой верховенства права" и "защитой прав человека в Украине". Но с тех пор ситуация в Украине постоянно ухудшается. Нынешняя украинская власть нарушает базовые права человека, а о верховенстве права в Украине совсем забыла. И в этом большая доля вины политиков ЕС", — сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, общий суд ЕвроСоюза признал неправомочным решение ЕС применить санкции против Януковича, его сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года, но правомочным - на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года.