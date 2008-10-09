Кравчук прикинул, кто победит в парламентской гонке
Экс-президенту жаль порванных рубах
Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК не исключает, что Блок Юлии Тимошенко займет первое место по результатам досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Я думаю, все же, что первенство возьмут БЮТ и Регионы”, - сказал Л.КРАВЧУК, добавив, в то же время, что на сегодня “БЮТ, возможно, и на первом, а что будет завтра, я не знаю". "Почему на первом? Потому что я вижу, какие сегодня происходят движения в обществе”, - сказал он, приведя пример, что сегодня в политических ток-шоу люди поддерживают позицию БЮТ. “Люди уже хотят к чему-то склониться. Эта демагогия и разрывание на себе рубашек, оно уже никого не удовлетворяет. Я думаю, что столько, сколько наши патриоты, коммунисты, социалисты порвали на себе рубашек - хватило бы на всю гуманитарную помощь Грузии”, - сказал первый Президент.
Л.КРАВЧУК подчеркнул, что сегодня общество нервозное и поэтому может избрать более радикальные политические силы. Он привел пример с растущим на западе Украины рейтингом лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА. “Люди уже не знают, кому верить в этой ситуации. Верившие Президенту, – увидели, что все принципы Майдана растоптаны, уже о них и молчат...”, - заметил Л.КРАВЧУК.