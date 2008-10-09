В МИД России пожалели простых украинцев

В Министерстве иностранных дел РФ не исключают, что проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины может негативно сказаться на социально-экономическом положении населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что события, которые происходят в Украине, являются внутренним делом Украинского государства, и он не может комментировать этот факт. В то же время А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что многие украинцы опасаются, что проведение досрочных выборов негативно скажется на социально-экономическом положении.

“К сожалению, решение проблем украинцев, имеется в виду, прежде всего, в социально-экономическом плане, находится на втором плане, поскольку требуется сейчас провести парламентские выборы в стране, и только после этого парламент сможет принимать те решения, которые относятся к кругу этих вопросов”, - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.