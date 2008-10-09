Ющенко твердо уверен, что сегодня депутаты «сделают это» (дополненная)

Сегодня Верховная Рада должна законодательно решить все вопросы, связанные с досрочными выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил украинским журналистам на пресс-конференции в Риме.

«Они (депутаты) сегодня это сделают», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, вчера состоялось совещание и соответствующие консультации на тему: как обеспечить финансирование досрочных парламентских выборов, а также по поводу внесения некоторых изменений в избирательное законодательство, в частности, относительно вопроса квот от оппозиции в ЦИК, нерешенного на сегодняшний день вопроса создания Госреестра избирателей и тому подобное.

«Я согласился с тем, что официальное обнародование моего указа о проведении досрочных выборов будет сделано после сегодняшнего принятия решения относительно финансирования досрочных выборов и ряда изменений к закону о проведении выборов», - сказал В.ЮЩЕНКО (речь идет об опубликовании указа в «Президентском вестнике» - УНИАН).

«Я хотел бы, чтобы парламент на политическом уровне сегодня решил все нюансы… Сегодня парламент должен найти те политические компромиссы, политические ответы, которые важно учесть при проведении досрочных выборов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о работе парламента в последнее время, Президент отметил, что он даже не мог сформировать план своей работы на один день. При этом В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что до последнего ожидал 226 подписей депутатов о создании большинства в каком-либо формате. Но, по его словам, 8 октября истекло 35 дней с момента распада коалиции, однако решения о какой-либо конфигурации нет.

«У меня вопрос: как двигаться дальше?», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что через 2,5 месяца закончится финансовый год, и страна рискует остаться без бюджета на 2009 год.

«И поэтому я сказал: уважаемые, если у вас есть предложение по изменению варианта конфигурации, я авансом его поддерживаю. Но если нет таких предложений и нет воли на формирование большинства, то Конституция другого не предусматривает, как включить право Президента пройти свою часть дистанции», - заметил он.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, оставить ситуацию неопределенной означало бы «привести в хаос парламент, который будет продуцировать очень опасные решения для страны».