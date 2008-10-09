Первая пятерка БЮТ: Луценко и Тарасюка наградят по заслугам?

В БЮТ обсуждают будущие партийные списки. «Я могу сказать, что в первой пятерке блока кардинальных изменений не будет», — рассказывает «бютовец» Валерий Писаренко. По предварительным данным, предвыборный список «бютовцев» как всегда возглавят Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Николай Томенко. В пятерку также попадут лидер «Народной самообороны» Юрий Луценко и глава «Народного Руха Украины» Борис Тарасюк, пишет «Дело».

О своем выходе из пропрезидентского блока «Народная самооборона» сообщила еще во вторник. Но пока лидер блока Юрий Луценко не раскрывает своих планов. «А вдруг президент нас опять пригласит, потому что без нас никуда», — отшучивается депутат Геннадий Москаль. По его словам, решение о включении Юрия Луценко в первую пятерку зависит исключительно от Юлии Тимошенко, Александра Турчинова и Ивана Кириленко. В БЮТ, в свою очередь, не отрицают переговоров с политическими партиями, которые разошлись с президентом. «Мы готовы к формированию единого центра демократических сил в Украине», — заверил вчера «бютовец» Валерий Писаренко. По его словам, если договоренностей удастся достичь, в первой десятке списка могут произойти серьезные изменения. Лидер «Народного Руха» Борис Тарасюк признался, что окончательное решение о том, с кем идти на выборы, будет приниматься на партийном съезде.

Еще одной выгодной кандидатурой для блока может стать бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Он также разошелся во взглядах с президентской командой и может привлечь дополнительные голоса для БЮТ. «Если Гриценко примет приглашение от БЮТ, то шансов попасть в пятерку у него гораздо больше, нежели у Тарасюка», — считает политолог Ермолаев. Сам Гриценко вчера заверил, что в случае досрочных выборов намерен создавать собственный политический проект. «Я не вижу себя ни в команде Виктора Ющенко, ни в БЮТ, ни в Партии регионов», — сказал Гриценко.