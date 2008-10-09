В БЮТ считают, что Ющенко распустил Раду с подачи Ахметова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже подписал указ о роспуске парламента. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины, народный депутат от фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО в эфире "5 канала".

"По моей информации, указ подписан, и завтра он появится в парламенте", - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО считает неправильным, что обращение о роспуске парламента передается в записи в то время, когда глава государства находится в Италии. "Мы даже распустить парламент нормально не можем", - отметил он.

Н.ТОМЕНКО высказал мнение, что договоренность о перевыборах достигнута В.ЮЩЕНКО и одним из руководителей Партии регионов Ринатом АХМЕТОВЫМ.

При этом он подтвердил, что БЮТ не намерен обеспечивать перевыборы парламента участием в голосованиях по избирательным законам, а оставляет это право инициаторам роспуска Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО объявил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов.

Пока на официальном сайте Президента соответствующий указ не обнародован.