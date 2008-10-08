БЮТ завтра сообщит, будет ли обжаловать в суде решение Ющенко

Блок Юлии Тимошенко завтра сообщит, будет ли обжаловать в суде решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом заявил в комментарии УНИАН представитель фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

В частности, он пообещал, что завтра БЮТ совместно со своим лидером примет окончательное решение и обнародует его на брифинге.

В то же время А.ПОРТНОВ назвал шаг В.ЮЩЕНКО антиконституционным и противоречащим здравому смыслу и требованиям закона. Он напомнил позицию БЮТ, что на протяжении года после досрочных парламентских выборов Президент Украины не имеет права распускать парламент, а этот срок, по словам А.ПОРТНОВА, истекает после 23 ноября.

“Адекватную оценку действиям Президента поставит общество – умножив на нуль рейтинг доверия к нему”, - сказал он.

А.ПОРТНОВ заметил, что объявление решения о выборах не значит, что они будут проведены. Он подчеркнул, что провести выборы в условиях, когда роспуск парламента не соответствует Основному Закону, можно лишь в условиях политического компромисса, которого сегодня нет. “При отсутствии компромисса провести такие выборы будет очень тяжело”, - сказал представитель БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО объявил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов.