Порошенко назвал приоритетную задачу власти на следующий год
Повышение зарплат учителям и медикам является приоритетной задачей власти на следующий год.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
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«Есть твердая позиция о том, что, несмотря на трудное положение, мы должны обеспечить в 2017 году сохранение и повышение уровня социальных стандартов», - сказал глава государства.
Президент особо подчеркнул, что повышение зарплат представителей образовательной сферы и финансирование медицинской реформы является приоритетной задачей на следующий год.
«Очень важно, что повышение зарплат работников образования, учителей, медицинских работников является приоритетом, который разделяют президент и правительство», - сказал Порошенко.
Он выразил надежду, что такой позиции придерживается и парламентское большинство.