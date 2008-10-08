У Богатыревой решили, что Коновалюк создает кому-то опасные премущества

Совет национальной безопасности и обороны Украины опровергает заявления председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники Валерия КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках в Грузию украинского вооружения и отмечает, что экспорт оружия полностью контролирует правительство.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии СНБО относительно заявлений отдельных политиков о якобы нарушении Украиной норм отечественного законодательства и международного права в ходе военно-технического сотрудничества с Грузией.

В Совете нацбезопасности и обороны считают, что ВСК ВР была создана “с целью использовать порожденный оппонентами Украины, искаженный миф ее причастности к российско-грузинскому конфликту и получения крайне опасных преимуществ во внутриполитической борьбе”.

Утверждение о фактах нарушений в военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Грузией было распространено председателем ВСК без надлежащего отчета на комитете и в Верховной Раде Украины, в отечественных и зарубежных средствах массовой информации и международных организациях. “Это уже привело к значительному вреду и потерям в политике Украины по военно-техническому сотрудничеству на международной арене, распространению о государстве, его власти дезинформации и инсинуаций, которые подрывают ее суверенный авторитет”, - подчеркивается в комментарии СНБО.

В документе напоминается, что Грузия не находилась и не находится под санкциями или эмбарго Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и других международных организаций. На это время ни одна из стран не отказалась от сотрудничества с Грузией в сфере вооружений. Украина в этом плане действует в соответствии с национальными интересами, подчиняя свою политику как нормам определенной этики, так и международного права. “Вместе с тем, вне резолюции Совета Безопасности ООН № 876 от 19 октября 1993 года, который призывает все государства предотвращать поставки любого вооружения и боеприпасов в Абхазию, и вопреки этому, территория последней была превращена незаконными поставками оружия другой страной в военный арсенал”, - заявляют в СНБО.

Совет нацбезопасности и обороны подчеркивает, что украинско-грузинское военно-техническое сотрудничество осуществлялось во исполнение „Соглашения между правительством Украины и правительством Грузии о военно-техническом сотрудничестве”, которое вступило в силу 4 июля 1997 года. Вопрос и конкретные контракты с Грузией постоянно обсуждались и решались на заседаниях Украинско-грузинской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Украина сотрудничала с Грузией абсолютно транспарентно, предоставляя Реестру ООН и другим международным структурам всю информацию относительно экспорта своих вооружений и военной техники. Экспорт в Грузию осуществлялся исключительно через единственную Государственную компанию “Укрспецэкспорт”, что делает все разговоры о “контрабанде оружия” абсурдными, акцентируется в комментарии СНБО. ГК “Укрспецэкспорт”, во исполнение требований закона Украины “О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования”, получала от правительственной Государственной службы экспортного контроля Украины все необходимые документы для проведения переговоров, заключения контрактов и экспорта в Грузию товаров военного назначения. Указанные документы и товары проверялись Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при пересечении границы. То есть вся политика военно-технического сотрудничества с Грузией осуществляется действующим правительством, им контролируется и обеспечивается, отмечает СНБО. В комментарии отмечается, что ВСК ВР получила все соответствующие материалы проверок, где отсутствуют факты нарушения законодательства во время военно-технического сотрудничества с Грузией, но они по неизвестным причинам не обнародовались.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны отмечают полную некомпетентность и недопустимость заявлений председателя ВСК ВР о якобы несовершенстве украинской системы государственного экспортного контроля и национального законодательства в этой сфере. При этом СНБО заверяет, что на самом деле в Украине действует самая современная и самая эффективная система экспортного контроля. Она создавалась при методической и технической помощи Европейского Союза и адаптирована к его стандартам. Соблюдение норм законодательства Украины относительно экспорта вооружений обеспечивает правительство Украины. Этот вопрос постоянно находится под особым контролем Службы безопасности Украины, Государственной службы экспортного контроля, Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы. Украина единственная из государств СНГ является полноправным членом всех без исключения международных режимов экспортного контроля, членство в которых предусматривает выполнение государственных обязательств относительно обеспечения нераспространения обычных вооружений, оружия массового уничтожения и средств его доставки, химического и биологического оружия, ядерных материалов и тому подобное. Периодические, предвзятые информационные “выбросы” о якобы нарушении со стороны Украины международных обязательств в сфере нераспространения оружия и экспортного контроля на протяжении всех лет независимости нашего государства не нашли никаких подтверждений. В этом плане в СНБО вызывает глубокую обеспокоенность провокационное раздувание скандала с захватом судна “Фаина”, чему способствуют необдуманные и враждебные национальному интересу высказывания национальных политиков, которые дезориентируют мировую общественность. “Профессиональные англоязычные западные журналисты под этим влиянием с увеличительным стеклом вычитывают каждую букву контракта с правительством Кении, толкуют аббревиатуру GOSS на свой манер, хотя она тривиально означает подразделение материально-технического обеспечения Министерства обороны Кении – General Ordnance and Security Supplies”, - сказано в комментарии СНБО.

Также в Совете нацбезопасности и обороны считают непрофессиональным и субъективным заявление председателя парламентской ВСК о продаже вооружения Грузии по якобы заниженным ценам. Такое утверждение опровергнуто заключением самой ВСК после анализа всех особенностей ценообразования в этой сфере. Структура украинского экспорта в Грузию и другие государства преимущественно состояла из оружия, произведенного более 20 лет назад в бывшем СССР. Его рыночная цена на международных рынках действительно низкая по сравнению с новейшими вооружениями, потому многие государства бывшего соцлагеря передают старые вооружения другим странам бесплатно, объясняется в комментарии.

СНБО также отмечает, что международное военно-техническое сотрудничество и государственный экспортный контроль являются очень важными и „чувствительными” составляющими внешней и оборонной политики любого государства. Поэтому их непрофессиональное, свободное толкование политиками для “раскрутки” собственной личности и дешевого “пиара” обречено на серьезные как политические, так и экономические потери государства.

Совет национальной безопасности и обороны Украины призывает политиков, если они служат нации и государству, не подогревать предвыборную истерию путем манипуляций общественным сознанием в сфере национальной безопасности и обороны, не строить свою публичную деятельность на недоказанных или грубо искаженных фактах и выводах, инспирированных из-за заграницы обвинениях государства и его руководства в нарушениях международного военно-технического сотрудничества Украины и ее системы экспортного контроля.