Ющенко просит не делать миф из слов «помаранчевая коалиция»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что не стоит драматизировать ситуацию в Украине из-за распада «помаранчевой коалиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, напечатанном сегодня.

Отвечая на вопрос, может ли из-за раскола «помаранчевой коалиции» к власти в Украине «вернуться пророссийское правительство», В.ЮЩЕНКО отметил: «Не стоит так драматизировать ситуацию. Я бы сказал, что сегодня мы являемся свидетелями роста и становления молодой украинской демократии. Также я призываю не мифологизировать словосочетание «помаранчевая коалиция». Коалиция – это, в первую очередь, согласована позиция политических сил, и нет ничего трагического в том, что иногда эти позиции расходятся».

В то же время, на вопрос относительно досрочных парламентских выборов, Президент сказал: «Я не являюсь сторонником досрочных выборов, потому что сегодня государство нуждается в экономической и политической стабильности. Однако, если кризис будет длиться, я буду вынужден выполнить свой конституционный долг».

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным официальным визитом в Итальянскую Республику.