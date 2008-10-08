Уезжая в Италию, Ющенко оставил обращение к народу - СМИ

Сегодня вечером, в 21:00 Президент Украины Виктор Ющенко выступит с обращением к украинскому народу, сообщил источник Корреспондент.net.

По неофициальным данным, вчера обращение было записано в Секретариате Президента.

Информацию о вечернем обращении Ющенко подтвердил один из народных депутатов в кулуарах парламента.

Как известно, сегодня прошли консультацииу Президента по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва.

Президент дал депутатам парламента один день для внесения изменений в законодательство, связанное с избирательным процессом.