Томенко знает, почему указ о роспуске ВР должен появиться сегодня

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что указ Президента о роспуске парламента может появиться в его отсутствие в Украине в связи с визитом в Италию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

«Очевидно, указ будет подготовлен в традиции старой-новой власти, когда Президент будет за границей Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом вице-спикер отметил, что все «добрые» дела делаются, когда Президент - за пределами Украины. «Сегодня благоприятный случай – День юриста, и, кстати, еще какой-то международный день борьбы с бедствиями, кажется. То есть, слово «бедствие» и украинская юриспруденция дают основания мне прогнозировать, что такой антинародный указ именно в сегодняшний день может и появиться», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после проведения консультаций с руководством парламента и лидерами фракций ВР отбыл с двухдневным официальным визитом в Итальянскую Республику.